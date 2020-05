La Nazione: Mercato della Fiorentina, la difesa sarà rivoluzionata

In prima pagina de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Mercato viola, la difesa sarà rivoluzionata”. A pagina 4 dell’inserto sportivo, ripreso e approfondito il tema della prima: “Milenkovic e Pezzella: rivoluzione in difesa”. In taglio basso invece si parla di stadio: “Il Coordinamento dei tifosi sta con Commisso”. A pagina 5 leggiamo: “Badelj-bis, il peso di una rivincita sprecata”. E infine: “E Ribery torna in gruppo”.