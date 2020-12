La Nazione: Mercato, e ora la Fiorentina corre ai ripari

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo il titolo: “Sprofondo Fiorentina”. A pagina 2 presente un articolo sulla partita di ieri: “La Fiorentina perde anche la faccia”. Sottotitolo: “L’Atalanta passa facile, solo un’azione di Vlahovic nel primo tempo (traversa). Il resto è noia e frustrazione”. A pagina 3 troviamo il commento: “Aiuto: Drago è il migliore (e prende tre gol)”. E ancora: “Nuova battuta a vuoto nonostante i cambi tattici. Società furibonda: da stasera giocatori in ritiro. Clima pessimo a Firenze”. A pagina 4 le dichiarazioni: “Prandelli: “Difendersi non è una vergogna ma va fatto bene”. A pagina 5 invece si parla di mercato: “La Fiorentina deve correre ai ripari”. Sommario: “A gennaio serve un centravanti che vada in doppia cifra e un regista che faccia girare la squadra Per il trequartista il sogno resta De Paul, ma l’Udinese vuole venderlo solo a campionato finito”.

