La Nazione: Mercato e supercar, doppio giallo per Kokorin

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, il titolo d’apertura di stamani è: “Fiorentina all’Italiano“. A pagina 7 leggiamo in grande: “La Fiorentina parla Italiano: oggi l’annuncio”. In taglio basso sempre su Italiano: “Non dobbiamo avere limiti, soltanto orizzonti”. Quella frase-manifesto dentro lo spogliatoio”. A pagina 8 invece c’è: “Antognoni, slitta l’incontro: è schiarita?”. A pagina 9 infine leggiamo: “Mercato e supercar: doppio giallo per Koko”. Dove Koko ovviamente è Kokorin.