La Nazione: Milenkovic bloccato per colpa dell’Inghilterra

Sulle pagine del QS de La Nazione l’apertura è per Amrabat: “Ora Amrabat chiede scusa”. A pagina 2_”Fiorentina, la salvezza è in discesa. Prandelli e le scommesse da vincere”, a pagina 3: “Milenkovic, la tentazione inglese blocca il rinnovo” e in taglio basso: “Amrabat chiede scusa, brivido Bonaventura” e “E Vlahovic ‘ringrazia’ Ibra per l’ispirazione”.

0 0 vote Article Rating