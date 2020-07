La Nazione: Milenkovic-Paquetà ora il Milan fa sul serio

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla vittoria viola di ieri: “Una boccata d’ossigeno“. All’interno leggiamo: “Guizzo Fiorentina, tre punti per respirare”. A pagina 3 invece c’è: “Le stelline in panca, il turnover del rasoio”. A pagina 4 le dichiarazioni: “Iachini: “Io ci credevo”. E poi l’applauso di Rocco”. A seguire: “Terracciano il mite, finale show”. A pagina 5 spazio al mercato: “Milenkovic-Paquetà, ora il Milan fa sul serio”.

0 0 vote Article Rating