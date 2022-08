La Nazione: Milenkovic sfoglia la margherita e sparisce dai social

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Conference è subito lotta”.

A pagina 2, in apertura, viene ripreso il tema della prima: “Europa, il primo sorteggio non sorride ai viola”. Sottotitolo: “L’avversario per i playoff uscirà da Twente-Cukaricki. Evitate CSKA Sofia e Anversa, ma gli olandesi meritano molta attenzione”. In taglio basso: “Milenkovic sfoglia la margherita E sparisce dai suoi profili social”. Ovvero: “Continua a rimanere in bilico il futuro del difensore serbo Tra partenza e rinnovo Il tempo adesso stringe”.

A pagina 3 invece c’è: “Viola, stasera c’è il Qatar E Italiano sposta la sede”. Sommario: “Seconda amichevole in Austria per i viola: sale il livello, sfida alla Nazionale La gara si giocherà a porte chiuse a Salisburgo, il campo di Grodig non piaceva”. Di spalla: “Kokogol vince sempre Anche se non gioca Non rinuncerà ai soldi”.