La Nazione: Missione rinforzi per il salto di qualità

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Arriva Rocco, rotta Europa”.

A pagina 2 l’apertura è su Commisso e mercato: “Arriva Rocco e pensa in Italiano. A gennaio il mercato più importante”. Sottotitolo: “La missione: rinforzi già pronti per un salto di qualità. Commisso sarà a Firenze nel fine settimana E intanto Vlahovic parla di futuro: “Vogliamo qualificarci nelle Coppe, questo gruppo lo merita”. Di spalla: “Milenkovic-Igor in amichevole”.

A pagina 3 invece leggiamo le dichiarazioni di Vlahovic: “Dusan, messaggi viola: “Ci meritiamo l’Europa”. Sottotitolo: “Niente rinnovo, ma una grande concentrazione sugli obiettivi stagionali Una battuta sul futuro: “Mi alleno per arrivare in alto e per restarci”. Infine: “Ricordate Benalouane? Ora aiuta i bisognosi “Il mio gol più bello”.