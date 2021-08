La Nazione: Nastasic da solo non basta

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Domani l’Espanyol. Modulo e maglie: quante novità”. Sottotitolo: “Successo per il look anni 80, già esaurite le scorte. E in formazione ci sarà Callejon fra i titolari”. A pagina 8 si legge: “Nuove maglie, battesimo contro l’Espanyol”. Sottotitolo: “Ieri la presentazione ed è stato subito un successo: scorte esaurite dopo poche ore. Vlahovic, Castrovilli, Venuti e Drago tra i modelli”. A pagina 9: “Nastasic da solo non basta. Rugani è la prima scelta”.