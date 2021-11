La Nazione: Neanche Vlahovic evita il tracollo alla Fiorentina

Sulle pagine del QS de La Nazione, si riparte dal match di Empoli: “Dusan e basta, che tracollo!”. A pagina 2 in taglio alto: “Finale choc, un’altra beffa”. In taglio basso: “Da spavaldi a modesti, blackout gigantesco”. A pagina 3 in taglio alto: “L’indecisione (fatale) di Odriozola. Callejon cresce, Terracciano flop”, di spalla: “Troppo fragili, ora impariamo a gestirla”. A pagina 4: “L’amarezza di Italiano: ‘Ho il mal di stomaco, puniti da due errori”. e “Prima la Samp, poi il vertice con Commisso”.