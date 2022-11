La Nazione: Nico non c’è più

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sul match di stasera: “Fiorentina, palla a Cabral“.

A pagina apertura per: “Fiorentina, è l’ultima dell’anno Cabral vede il gol, Nico non c’è più”. Sottotitolo: “Stasera contro la Salernitana si chiude il 2022 dei viola al «Franchi». C’è il brasiliano al centro dell’attacco Fuori ancora una volta l’attaccante argentino che resta in attesa del Mondiale in Qatar. E il futuro?”.

A pagina 5 sulla probabile formazione: “Torna Igor con Milenkovic Gollini ko, resta a casa”. Sottotitolo: “Le indicazioni di formazione dopo l’allenamento di ieri: Amrabat in regia Il portiere alle prese con guai muscolari: convocato il baby Martinelli“. E infine un commento: “Non mettetegli paletti E il calcio sciagurato di Ikone ci emozionerà”.