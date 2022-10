La Nazione: No Jovic, non sei il solo

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Caffè Viviano il turco viola”.

A pagina 4, c’è l’intervista realizzata con l’ex portiere viola Emiliano Viviano: “Un viola in mezzo ai turchi “Gruppo vivo: bisogna restare uniti”. E ancora: “Dall’analisi del momento ai tanti aneddoti, parla il portierone tifoso oggi al Karagümrük di Istanbul “Nessun dramma, con l’Inter ho visto del buono. Il futuro? Un giorno mi piacerebbe allenare… la Fiorentina“.

A pagina 5 leggiamo: “Nico, stagione viola finita? “Starà fuori per 15 giorni”. Sottotitolo: “Il report medico: “Nessuna lesione a muscoli e tendini, situazione da rivalutare” Ma dall’Argentina rilanciano: “Gonzalez dovrà fermarsi per due settimane”. Di spalla il commento: “Da Batigol a Simeone Ripicche e polemiche No Jovic, non sei il solo”. In taglio basso infine: “Milenkovic, la Nazionale e il futuro “Amo Firenze: mi sento un leader”.