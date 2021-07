La Nazione: Nuova pista dal Sudamerica per la Fiorentina

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ritiro e mercato, nuova pista dal Sudamerica”. A pagina 9 apertura per: “Mountain bike, terme e… scalate Fatica Moena: i viola a quota 3mila”. Di spalla sul mercato: “Talento Neves Più di un interesse”. In taglio basso: “Sorpresa Borja, potrebbe ripartire dai dilettanti”. Infine il programma: “Altre due amichevoli prima del 31 luglio”.