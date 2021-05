La Nazione: Nuovo allenatore, l’annuncio slitta

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Stagione flop, 5 in condotta”. A pagina 4 viene fatto il bilancio della stagione: “Viola, un anno nel tunnel. resta solo la luce Vlahovic“. A pagina 5 leggiamo: “Nuovo allenatore, l’annuncio slitta. Resiste Fonseca”. Sottotitolo: “Ancora attesa per la decisione di Gennaro Gattuso. E ora viene fatto anche il nome di Simone Inzaghi“. In taglio basso il punto sulla Fiorentina Femminile: “Viola, quarto posto per rilanciare”. A pagina 6 invece c’è: “Barreca e Montiel, chi li ha visti? Quei due calciatori senza pallone”. Di spalla: “Astori e il murale, selfie del fratello”. A pagina 7 infine troviamo: “Rompete le righe, viola in vacanza. Si riparte a luglio”.