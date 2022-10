La Nazione: Occhi puntati sull’attacco

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina leggiamo questo titolo: “Viola impavida cuore Italiano“.

All’interno leggiamo: “Fiorentina, è questione di Heart Mezza stagione passa dalla Scozia”. Ovvero: “In ritardo nel girone di Conference, i viola devono assolutamente vincere per tornare in corsa Un’altra partita «decisiva» in una stagione complicata: ma da Bergamo sono arrivati buoni segnali”.

A pagina 3 ci sono le dichiarazioni dei due allenatori: “Italiano sicuro: “Servono 3 punti e li vogliamo Questa è l’ora della svolta”. Risponde Neilson: “Viola ultimi? Una sorpresa vederli laggiù Ci aiuteranno 20mila tifosi”.

A pagina 4 infine c’è: “Occhi puntati sull’attacco Gonzalez parte in panca”. Sottotitolo: “Jovic favorito per giocare centravanti, Kouamé potrebbe scivolare a destra Sull’altra fascia, considerate le assenze, si apre una possibilità per Saponara“.