La Nazione: Occhio alle sorprese di mercato

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo: “La clausola di Italiano“.

A pagina 4, l’apertura sui viola è per: “Garanzia Italiano. E quella clausola in favore del club”. Sottotitolo: “Il gran lavoro del tecnico e un contratto biennale La società ha però un’opzione da esercitare entro…”. Di spalla sul mercato: “Da Amrabat a Drago: occhio alle sorprese”. Ovvero: “Il club viola, infatti, sta decidendo in questi giorni come comportarsi davanti a proposte che potrebbero arrivare per Amrabat, Pulgar, Maleh, Dragowski ed – eventualmente – per Castrovilli“.

A pagina 5 leggiamo: “Supercoppa Primavera: viola, voglia di vendetta”. Di spalla sulla probabile formazione: “Gonzalez punto fermo, Castrovilli ci prova”.