La Nazione: Odriozola verso il rinnovo

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “Ora godiamoci pure la Coppa”. Sommario: “Fiorentina, stasera (ore 21) il Benevento. I cambi di Italiano”.

A pagina 4 si legge: “La continuità, il trofeo e l’Europa. Viola vai: occasione Coppa Italia”. Sommario: “Oggi al Franchi (ore 21) di scena in Benevento. Gara unica, chi vince va avanti e trova il Napoli. La competizione tricolore potrebbe diventare una priorità. E Italiano vara un turnover leggero”. Di spalla: “Rosati in porta. Dubbio nel mezzo, Vlahovic ci sarà”. In taglio basso: “Emozioni e ricordi, fate di tutto perché la città sogni ancora”.

A pagina 5: “Italiano e il rischio euforia «Non abbiamo fatto nulla»”. Sommario: “Il tecnico mette in guardia: «Occhio, il Benevento ha esperienza e lotta per la A». E sul futuro: «Da qui al 2022 ci sono 3 gare, l’obiettivo è fare meglio possibile»”. Di spalla: “Trattativa con il Real. Odrio verso il rinnovo. E Ikonè è (quasi) viola”.