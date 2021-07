La Nazione: Oggi prolunga Pradè

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ecco Vincenzo, l’Italiano vero”. A pagina 6 apertura per: “Fumata bianca, si riparte da Italiano. E ora non c’è più tempo da perdere”. In taglio basso sul mercato: “Zaccagni, i viola fanno sul serio. Occhio al Milan”. A pagina 7 leggiamo: “Borja dice basta, si chiude un’epoca: “Firenze la mia vittoria più grande”. In taglio basso infine: “Prolungamento di Pradè, oggi l’annuncio”.