In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sul match dei viola: “Tris di Chiesa finalmente“. A pagina 4 leggiamo: “Chiesa squilla tre volte, la Fiorentina sorride”. E ancora: “Federico in doppia cifra, brilla Milenkovic. Ok Castrovilli”. A pagina 5 invece c’è: “Fiorentina, la battaglia per crescere in campo”. A pagina 6 le dichiarazioni: “Fede, Iachini e il futuro: “Parleremo con Rocco”.

