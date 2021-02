La Nazione: Panchina, rinnovi, futuro, ci pensa a tutto Commisso

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo sulla Fiorentina questo titolo: “Vado ritorno sistemo tutto” con Rocco Commisso in primo piano. A pagina 4 dell’inserto troviamo un’intervista intitolata: “Flachi e il pronostico più difficile “Samp solida, viola indecifrabili”. Sottotitolo: “Il doppio ex: “Non capisco la stagione della Fiorentina. Quagliarella il top, mi piace Jankto. Vlahovic? Bravo, ma gli manca quello che per me fu Baiano”. A pagina 5 viene ripreso il tema della prima: “Panchina, rinnovi, futuro. Firenze aspetta già Rocco”. E tra i possibili allenatori viola spunta Inzaghi.

