La Nazione: Peccato di gol

Spazio viola su La Nazione, con il titolo sulla prima del QS: “Festa sfiorata. Peccati di gol”. A pagina 2, in taglio alto: “Cinque minuti di paradiso” e nel sommario: “Torreira gol, poi il pari. Un’occasione mancata”. In taglio basso: “Una squadra generosa (anche negli sprechi)”. A pagina 3, in taglio alto: “Torreira fa anche il centravanti. Piatek annullato, Igor in vetrina” e in taglio basso: “E’ il momento di alzare l’asticella”. A pagina 4 in taglio alto: “Condottiero Italiano: ‘Usciamo a testa alta. Ikoné? Sarà decisivo”. A pagina 5 infine: “Eroe Lucas, segna e perde un dente. E Rosati: ‘Oggi sei stato incisivo'”.