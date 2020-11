La Nazione: Pedro ha scelto, servono i soldi

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Il Borja bis: “Qui per amore”. A pagina 6 l’intervista realizzata dal giornale a Borja Valero che dice: “Prandelli regala serenità”. A pagina 7 leggiamo: “Prandelli pesca sempre il jolly sulle ali”. Sottotitolo: “Da Jorgensen a Santana e Semioli: il passato racconta che con Cesare i moduli viola hanno puntato sull’equilibrio. E Bonaventura…”. In taglio basso: “Biraghi e Castrovilli non vanno in Nazionale: tutto l’organico a disposizione solo da venerdì”. A pagina 8 si parla invece di mercato: “Pedro ha scelto, servono i soldi”. Ovvero: “L’attaccante su Facebook: “Gioia di essere rossonero”. Il Flamengo deve trovare le risorse. Servono 16 milioni e la Fiorentina non concede sconti. Il Porto pronto a inserirsi nella trattativa”. In taglio basso: “Il sorriso di Quinn illumina le viola”. A pagina 9 infine leggiamo: “Scatto di Cutrone, sorpasso a Vlahovic”.

