La Nazione: Pedro? L’offerta milionaria arriva dal Portogallo

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Pedro va via? Offerta dal Braga”. Si parla di undici milioni di euro per lui. A pagina 4 spazio alle cronache del mercato viola: “I tormenti di Pedro e la frenata per Florenzi”. In taglio basso: “E il Franchi si prepara a rifare quasi il pieno. Spettatori, la media supera le 35mila presenze”. A pagina 5 invece c’è: “Chiesa a rischio contro la Roma. Castovilli e Dragowski, tutto ok”. In taglio basso: “Il diesel viola è la crisi del gol nei primi 66′”.