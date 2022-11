La Nazione: Per Boga si fa dura

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Le quattro mosse che attendono Italiano“.

A pagina 8, l’apertura è per: “Cara viola, ti cambio così Italiano accende il 2023”. Sottotitolo: “Dal cambio di modulo alle tre competizioni. E il mercato dovrà dare un mano”. Sul mercato: “Sabiri e Pereyra Lavori in corso Per Boga si fa dura”.

A pagina 9 invece c’è: “Addio vacanze, prima campanella Sei gare amichevoli in trenta giorni”. Di spalla: “E Nico Gonzalez vola in Argentina“. In taglio basso infine: “Super Amrabat, la consacrazione del Mondiale”.