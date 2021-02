La Nazione: Perché Firenze non riesce più a osare?

In prima pagina della cronaca fiorentina: “Prima pietra”. A pagina 10: “Viola Park, un ulivo simbolo del maxi-cantiere: ‘Sarà il centro sportivo più bello d’Europa’”. In basso: “Mozione Dem in consiglio regionale: ‘Impegno per ristrutturare il Franchi’” A pagina 11: “Nervi, lo stadio e il coraggio del futuro. Perché Firenze non riesce più a osare?” In prima pagina del QS “Tanti assenti, poca Fiorentina“. A pagina 2: “Drago non basta, Fiorentina K.O. La reazione si stampa sulla traversa”. In basso le pagelle: “Quarta jolly, male gli esterni. Igor in crisi, ok Bonaventura”. A pagina 3: “L’attacco non funziona, ora la speranza è Kokogol”. Di spalla: “Castro, Franck e il problema disattenzione”. A pagina 4: “Prandelli realista: ‘Bene la reazione, ma loro più forti’”.