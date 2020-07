La Nazione: Pessina apre alla Fiorentina

In prima pagina sulla cronaca di Firenze de La Nazione, leggiamo questo titolo: “Cittadella viola, Pessina apre: “Troveremo presto un’intesa“. A pagina 4 ecco l’articolo: “Centro viola, Pessina apre: “Un’intesa verrà trovata”. In prima pagina nell’inserto sportivo invece c’è: “Luci a San Siro, Iachini ci crede”. A pagina 3 troviamo: “Ribery torna a San Siro per un altro show”. A pagina 4 si cambia tema: “E Iachini incassa i complimenti di Conte”. A pagina 5 la probabile formazione: “Drago alza bandiera bianca, confermato Terracciano”. Di spalla: “Missione ottavo posto”.

