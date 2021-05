La Nazione: Pezzella guida la difesa viola

In apertura del QS: “Cuore e testa come Vlahovic”. A pagina 4 “Brivido Lazio, serve un’impresa. Vlahovic mette nel mirino Immobile”. Di fianco a destra la probabile formazione viola: “Pezzella guida la difesa viola”. A pagina 5 “La grinta di Iachini: “Una gara perfetta per invertire la rotta”, di spalla a destra il punto sugli avversari “Qui Lazio, recupera Acerbi in difesa”. A pagina 6 “Tutti verso la riconferma, Quarta e Castro in panchina”, in basso “Fiorentina, c’è un record negativo da evitare. La squadra subisce gol da 11 partite consecutive”