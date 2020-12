La Nazione: Piatek assalto concreto

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Jack e Duncan per il riscatto”. A pagina 4 invece troviamo: “Risultati e rischio B: Prandelli fa lo psicologo”. Sottotitolo: “Da Bonaventura a Duncan, ecco i giocatori che potrebbero rivelarsi utili per ripartire. Ma ora i tifosi “pungono” la squadra”. In taglio basso: “Mutu e quella nostalgia canaglia, ora fa il Ct ma pensa sempre alla Viola”. Sul mercato leggiamo: “Affari al via fra un mese Piatek, assalto concreto”.

