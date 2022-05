La Nazione: Piatek insidia Cabral

Si parla di Fiorentina nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “Uno di troppo, finale di fuoco”. Sommario: “Fiorentina, Roma e Atalanta: ‘triello’ da film western”.

A pagina 2 si legge: “Viola & Co, Europa al fotofinish. Ma il destino è nelle loro mani”. Sommario: “Tre squadre in lotta e tutte non sono nel momento migliore. Italiano deve sconfiggere Allegri”.

A pagina 3 si legge: “Amra–Torreira, che dubbio. E ora Piatek insidia Cabral”. Sommario: “Regista di centrocampo e punta centrale, ci sono due nodi da sciogliere. Favoriti il marocchino e il brasiliano. Odriozola recupera, Sottil rientra in gruppo”.

Di lato: “Cena Barone-Italiano: patto su coppa e futuro”.