La Nazione: Piatek punta Prandelli

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Il pistolero punta Cesare”. Dove il pistolero è l’attaccante polacco Piatek. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Attacco, tutti sotto esame. E Piatek scrive a Cesare”. In taglio basso: “Da Pin a Donadel alla suggestione Bati. Prandelli ha scelto la sua squadra”. A pagina 5 invece c’è: “Viola in nazionale: parola a Procura Figc e Asl”. In taglio basso: “Castrovilli studia da jolly”.

