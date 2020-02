In prima pagina: “Attacco d’oro. Viola no limits“. A pagina 4: “Punte di diamante”. In taglio basso: “Il ko, la lettere dei Dv e l’addio. Pioli: è dura tornare a Firenze”. A pagina 5: “Montiel cuore viola”. A pagina 6 della cronaca Firenze: “Il Comune di Firenze: ‘Il bando va rispettato’”.