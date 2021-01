La Nazione: Prandelli fa 250

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si fa riferimento anche alla Fiorentina: “Con il fiato sospeso”, questo il titolo. A pagina 4 si parla della partita di quest’oggi: “Fiorentina doppia sfida: alla Lazio e alla paura”. Ancora: “Lafont tornerà alla Fiorentina. Il Nantes non ha i soldi per pagarlo”. A pagina 5 si legge: “Prandelli acchiappafantasmi contro la paura”. Di spalla: “Prandelli fa 250 in viola: nessuno come lui”. A pagina 6: “Pulgar in versione play. Ribery con Vlahovic“.

