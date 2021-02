Sulla prima pagina del QS de La Nazione si apre con il titolo in taglio centrale: “Brivido Samp, servono punti”. A pagina 4: “Fiorentina in missione fiducia”, in taglio basso: “Ranieri e la macchia Benalouane”. A pagina 5: “Prandelli felice per Pulgar, finalmente sta bene”, in taglio basso: “Vlahovic-Quagliarella, aria di gol”.

0 0 vote Article Rating