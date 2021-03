La Nazione: Prandelli, se la passione è un boomerang

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Corsa salvezza che passione”. A pagina 4 spazio per: “Prandelli & Co, se la passione è un boomerang”. A pagina 5 invece leggiamo: “L’unione fa viola: “Più forti di arbitraggi, sfortuna e ingiustizie”. Sottotitolo: “Da Ribery a Vlahovic, post sui social con la foto dei giocatori che si abbracciano e il cuore viola. Non ancora digerita la sconfitta col Milan, rabbia per le discutibili decisioni del direttore di gara”.