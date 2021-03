La Nazione: Prandelli-Vlahovic, terapia di coppia

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo il titolo sulla Fiorentina: “Terapia di coppia: Cesare-Dusan, i viola volano“. A pagina 6 l’apertura è per: “Vlahovic, nel nome di Ibra”. Sottotitolo: “Zlatan e FR7 i maestri. Tesoro da 50 milioni”. In taglio basso: “Hamrin, applausi e consigli: “Ma non montarti la testa”. E anche: “E Toni incorona il suo erede: “Ora non deve essere ceduto”. Di spalla il mercato: “L’offerta della Roma. Il Borussia lo tenta”.

A pagina 7 invece leggiamo: “Stanco, stressato, carico: Prandelli sotto pressione e il futuro senza schemi”. In taglio basso: “Eysseric, due gol in un mese e il contratto in scadenza”. A pagina 8 c’è: “Scontri diretti fuori, le big in casa: la via (ancora ostica) da percorrere”. In taglio basso “Castrovilli, Amrabat e Biraghi verso il recupero. Pulgar e Bonaventura a rischio squalifica”. Di spalla la Primavera: “Pari col Sassuolo, sbagliati due rigori”. A pagina 9 spazio per: “Commisso: “Grazie a tutti, ma ora è vietato mollare”. In taglio basso: “Quel passaporto sportivo è manomesso: l’ex Pedro al centro di un’inchiesta a Rio”.