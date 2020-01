La Nazione: Prima Meitè, poi un big

All’interno de La Nazione di oggi, in cronaca c’è solo un argomento che riguarda la Fiorentina: “Nuovo stadio, sorpasso Mercafir“. E ancora: “Stadio, passi avanti verso la Mercafir Campo di Marte non sarà i Gigli 2”. Nell’inserto sportivo invece, ampio risalto viene dato alle vicende di mercato del club viola: “Prima Meitè, poi un big”. In taglio basso troviamo un profilo dedicato a Kumbulla. Mentre in altra pagina c’è: “Cutrone dà la scossa”.