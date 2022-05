La Nazione: Problema ingaggio per Odriozola

C’è spazio per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “Nuovo modulo: ‘Uniti si può’”.

A pagina 4 si legge: “Viola, quanto vale l’Europa. Italiano ‘convoca’ Firenze”. Sommario: “Tanti milioni garantiti con la qualificazione in EL o Conference League. Appello dell’allenatore: «Nonostante qualche passo falso, siamo ancora lì»”.

Di lato: “Torreira, sì entro metà maggio. Odriozola, problema ingaggio”. Sommario: “Riflettori accesi sulle prime operazioni per il futuro. Dopo la Roma attesi i verdetti sui due giocatori”.

A pagina 5: “Gonzalez, campione da ritrovare. Dopo 3 flop il momento della verità”. Sommario: “Nico ha deluso contro Salernitana, Udinese e Milan: è stato uno dei peggiori e non ha mai inciso. Contro la Roma ha l’occasione di essere determinante nella partita decisiva per mantenere il sogno Europa”. Di lato: “C’è Odrio in gruppo, la Roma nel mirino”.