La Nazione: Raiola irrompe nel mercato della Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Raiola irrompe nel mercato viola. Tutti i nomi”. A pagina 3 ecco l’approfondimento: “Galassia Raiola, quante tentazioni per Firenze”. Sommario: “Un anno fa i contatti con Commisso per Balotelli. Ora potrebbe far ‘girare’ giocatori come Kean o Kluivert. Ibra sta per chiudere con il Milan”. In taglio basso ancora mercato: “Borrelli piace ai viola, Ferrarini in Abruzzo?”. A pagina 4 invece troviamo: “Iachini e la squadra restano a casa. Centro Sportivo, regole pronte”. E ancora: “La società aspetta il protocollo per rimettersi in moto. Anche la convocazione di Ribery in stand by”.