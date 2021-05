La Nazione: Ribery e disposto a ridire ‘oui’ alla Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina e l’allenatore del futuro: “Stand-by Rino, Tedesco risale”. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Gattuso in pole, ma c’è un piano B: da Tedesco a Fonseca, ecco la lista”. Sottotitolo: “Il contatto decisivo con il tecnico dopo la fine del campionato: programmi e nomi da condividere Il club continua a valutare anche altri profili. Resistono Juric e De Zerbi, rispunta anche Italiano”. In taglio basso: “Dragowski piace all’Atalanta. Nodo portiere, Terracciano spera”. Di spalla: “Ribery è in attesa, disposto a restare”. A pagina 5 invece leggiamo: “Centro sportivo, che meraviglia: pronto nel 2022”. Infine troviamo sulla formazione che vedremo a Crotone: “Drago e Pezzella out, carica Dusan”.