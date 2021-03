Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di un giocatore della Fiorentina in particolare: “Ribery, futuro in tre mosse”. A pagina 4 il tema viene approfondito: “Ribery e il futuro: rebus con tre soluzioni”. In taglio basso la Fiorentina Femminile: “Viola, contro la Juve è diverso, per dimenticare la Champions“. A pagina 5 si legge: “Castrovilli si rimette in moto, Amrabat c’è”. In taglio basso: “Obiettivo continuità” e “Rialzati, Primavera“.