La Nazione: Ricomincio da… uno

Nelle pagine del QS de La Nazione si guarda già al futuro, con il titolo in apertura: “Ricominciamo da King Dusan'”. A pagina 2, in taglio alto: “E ora pensiamo al futuro”. In taglio basso i giudizi all’ultima contro il Crotone: “Terracciano c’è, Maxi lotta fuori ruolo, Vlahovic a strappi”. A pagina 3: “Toto allenatore, asticella più alta. Attesa per il nome”. Di spalla: “Ma Firenze ha perso il suo appeal”. A pagina 5: “Da Milenkovic alla rata per Chiesa: mercato, ecco tutti i soldi in arrivo”.