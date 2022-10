La Nazione: Ridi pure Gasp, io me la gioco!

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna del Quotidiano Sportivo de La Nazione, troviamo: “Ridi pure Gasp. Io me la gioco!”. L’approfondimento a pagina 4: “Gol e trasferte, due tabù da sfatare. L’occasione viola si chiama Atalanta”. In alto, le probabili formazioni del match. Di spalla: “Rocco Commisso segue la squadra: «Vogliamo fare bene»”.

A pagina 5, due approfondimenti in alto: “Gasperini mette le mani avanti: «Spero che non ci siano polemiche»” e “Saranno 600 i tifosi al Gewiss Stadium”. Al centro, leggiamo: “Brividi Sportiello. La ferita Astori e quel legame destinato a non morire”. E di fianco: “I sassolini tolti e il desiderio di rivincita. Gollo, la hit più suonata”.