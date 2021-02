La Nazione: Rinvii e rifiuti, ora la Fiorentina cambia

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Rinvii e rifiuti, ora cambiamo“. A pagina 4 ripreso e approfondito il tema della prima: “Riecco De Paul e i vecchi rimpianti. Missione futuro: attirare i più forti”. In taglio basso le dichiarazioni di Barone: “FIGC? Decisivi per Gravina”. A pagina 5 invece si parla del prossimo impegno dei viola e delle novità in squadra: “Ribery è arruolabile, Kokorin in gruppo”.