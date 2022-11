La Nazione: (ri)pensaci tu, mister Conference

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Cuore Arturo (ri)pensaci tu”.

A pagina 4 apertura per: “Euroccasione, dobbiamo crederci Seconda piazza già blindata, ma…”. Ovvero: “Viola oggi in Lettonia per vendicare la gara di andata e per provare a vincere sperando negli Hearts In avanti giocherà ‘mister Conference’ Arthur Cabral. Il significato di una gara che va oltre la coppa”.

A pagina 5 leggiamo: “Prima la rivincita, poi la Samp “Ora voglio fare bottino pieno”. Sottotitolo: “Italiano parla di Cabral (“sta migliorando tanto”) e di Jovic (“ha uno sguardo diverso”) Martinez Quarta rassicura: “L’anno scorso alti e bassi, mi sento cresciuto anche nei duelli”. Di spalla la probabile formazione: “Amrabat ai box Venuti e Terzic in corsia esterna”.