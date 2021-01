La Nazione: Saluti per Cutrone… e Callejon?

Sulle pagine del QS de La Nazione si parla di Fiorentina, con il titolo in prima pagina: “Fiorentina all’attacco”. A pagina 4: “Fiorentina, prove di credibilità dopo lo show”. In basso: “Ciao a Cutrone, Callejon in bilico. E Pradè spinge forte su Torreira” e “Eysseric e Montiel, caccia all’occasione”. A pagina 5 la conferenza di ieri: “Prandelli contro Prandelli, sfida in famiglia”. A pagina 6 “Caceres intoccabile sulla corsia di destra. Barreca titolare, occasione decisiva” e “Numeri e obiettivi, vincere al Franchi dopo oltre due mesi”.

