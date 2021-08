La Nazione: Sarri ha messo gli occhi sull’esterno che piace a Italiano

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Pulgar va in regia. Italiano ‘scopre’ il cileno e lo lancia”. A pagina 8 viene ripreso il tema della prima: “Pulgar, punto di riferimento viola. Italiano cerca un regista? Eccolo”. Di spalla: “Il baby Bianco studia da grande”. In taglio basso sul mercato: “Demiral all’Atalanta spinge Milenkovic verso la Juventus. Rugani può essere la chiave”. A pagina 9 ancora mercato: “Orsolini, adesso c’è anche la Lazio. Ma la Fiorentina non molla la presa”. Sottotitolo: “Sarri cerca interpreti di qualità e ha messo gli occhi sull’esterno che piace a Italiano. Il Bologna ha fretta”. In taglio basso infine leggiamo: “Arriva l’Espanyol. Italiano, primo crash-test viola”.