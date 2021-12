La Nazione: Scamacca d’oro, Ikoné alle firme

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo: “Capitan Dusan, l’eroe del gol”.

A pagina 4 l’apertura è per: “Vlahovic e tutti i record nel mirino. Prima il dolore, poi in campo 90′”. Sottotitolo: “La paura per l’infortunio alla caviglia contro la Salernitana, l’ok dei medici e il via libera di Italiano Due partite per superare il primato di reti in serie A di Ronaldo del 2020 (ma Borel e Nordahl fecero meglio)”. Di spalla: “Intanto super Dusan è già nella storia della società viola”.

A pagina 5 ampio spazio al mercato: “Scamacca d’oro, Ikoné alle firme. Rebus Berardi“. Sottotitolo: “Il Sassuolo fa il prezzo del bomber (40 milioni) Le alternative nel mirino della società viola”. In taglio basso c’è: “Mercoledì c’è il Benevento, turnover leggero”. A pagina 6 leggiamo: “Scelte, investimenti e tecnologie, “Rinascimento firmato Commisso“. Ovvero: “La prestigiosa rivista americana Forbes elogia la crescita della società viola e ne sottolinea i pregi Cambia il modo di fare calcio: non solo lo scouting vecchia maniera, ma anche i provider stile Usa”.