La Nazione: Sfida all’ultimo gol

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Dusan-Zlatan all’ultimo gol”. Sommario: “Sabato la sfida col Milan, duello fra campioni”.

A pagina 4 si legge: “Gol, carattere, mercato e ambizioni. L’allievo Vlahovic sfida zio Zlatan”. Sommario: “Il rapporto fra i due centravanti accende il match di sabato sera fra i viola e i rossoneri di Ibrahimovic. L’attaccante svedese considera Dusan il suo erede e avrebbe fatto di tutto per portarlo al Milan”. Di spalla: “News dall’Argentina. Offerta della Juve per il ragno Alvarez”.

A pagina 5: “Nastasic out, rischio tempi lunghi. In panchina ci saranno 2 baby viola”. Sommario: “Oggi gli esami strumentali per valutare l’entità del problema muscolare patito dal difensore serbo. Difesa in emergenza, allertati i giovani Frison e Lucchesi. In attacco ballottaggio fra Sottil e Callejon”.