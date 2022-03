La Nazione: Sfida argentina nella notte di San Siro

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sul prossimo impegno della Fiorentina in campionato: “Lautaro-Nico tango & manga”.

Il tema viene ripreso e approfondito a pagina 4: “Gonzalez-Martinez, nemici-amici Sfida argentina nella notte di S. Siro”. E ancora: “L’esterno viola: “Prima di scegliere l’Italia mi sono fatto consigliare da Lautaro. Adesso però…” I giudizi positivi (per entrambi) dei connazionali Batistuta e Veron. Poi è entrato in scena Burdisso“. Di spalla: “Bonaventura stop E’ pronto Duncan Saponara in attacco”.

A pagina 5 leggiamo: “Esodo viola, tremila tifosi a Milano Ma con le big il bilancio è negativo”. Sottotitolo: “L’Inter in casa ha raccolto oltre il 50% dei suoi punti in classifica. Italiano fuori ha vinto solo 5 volte su 14 La necessità di invertire la tendenza e il derby fra Roma e Lazio: potrebbe rivelarsi un turno decisivo”.