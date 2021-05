La Nazione: Sfoghi e rancori, ma da ora parleranno i fatti

In prima pagina su La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Caro Ringhio, ti aspettiamo”. A pagina 2 apertura per: “Il passaggio di consegne”. Sottotitolo: “Viola, ko senza dolore Occhi puntati su Rino”. In taglio basso le pagelle: “Terracciano sicuro, Milenkovic ingenuo, Ribery ‘très chic'”. A pagina 3 invece leggiamo: “Sfoghi e rancori, ma da ora parleranno i fatti”. Di spalla il commento: “Quei veleni che rischiano di distrarci”. A pagina 4 sul mercato: “Pezzella–Milenkovic, prove d’addio. Caceres apre il capitolo rinnovi”. Di spalla: “Iachini e il saluto nello spogliatoio”. A pagina 5 invece il ricordo: “Viola, che ricordi: sessant’anni fa i Leoni di Ibrox”.