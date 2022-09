La Nazione: Sogni e realtà a tutto Commisso

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Sogni e realtà a tutto Rocco”.

A pagina 4 tutte le dichiarazioni del presidente: “Io, Kouame e lo… scudetto”: ciclone Rocco“. Sottotitolo: “Il patron viola torna in conferenza stampa dopo oltre un anno. “Sapete quanti soldi ho investito? Ho messo 387 milioni di tasca mia”.

A pagina 5 si parla del prossimo impegno dei viola: “Da Gollini a Mandragora La squadra cambia volto”. E ancora: “Ecco la prima ipotesi di formazione per il debutto in Conference contro il Riga Difesa tutta nuova con la coppia Quarta-Ranieri. E sull’esterno torna Terzic“. Di spalla il commento: “Le scelte (obbligate) e i giudizi su Italiano: è il turn over del tifoso”.